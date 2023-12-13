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Сегодня, 10:54

Зюганов заявил, что действия американцев и европейцев в МОК изживают олимпийское движение

Алина Савинова
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Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что думает о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года исключительно в нейтральном статусе.

«Я придерживаюсь такого мнения, что если ты едешь на международные соревнования, то должен представлять свою державу, свой клуб, высоко держать свой флаг. Когда вам навязывают все остальное, то это абсолютно не нормально. Решение МОК ни на йоту не соответствует Олимпийской хартии. То, что делают американцы, англичане и европейцы в Международном олимпийском комитете — они просто изживают его. Но у нас есть Азия, Африка, Латинская Америка, есть возможность провести свои игры. Если мы этим будем заниматься энергично, я уверен, что те отступят», — приводит ТАСС слова Зюганова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Кроме того, они будут обязаны подписать обновленные условия участия в соревнованиях. Российские и белорусские команды не смогут выступить на Олимпийских играх.

Символика России будет запрещена на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Источник: https://tass.ru/sport/19522359
Олимпиада
МОК
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