Журова заявила, что «Игры дружбы» сопоставимы с Олимпиадой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила уровень «Игр дружбы», решение о проведении которых в сентябре 2024 года принял президент России Владимир Путин.

«Президент недавно подписал указ о проведении «Игр дружбы». Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми. Как в свое время были Игры доброй воли. И они тоже будут проходить один раз в четыре года», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

«Игры дружбы» пройдут в сентябре 2024 года в Москве.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.