Журова: «Если провести голосование, то большинство стран будет за участие России на Олимпиаде с флагом и гимном»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила позицию комитета спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA), который поддержал заявление МОК относительно рекомендаций по допуску россиян и белорусов к международным турнирам.

«Комитет спортсменов Олимпийского совета Азии — это не вся Азия. Естественно, это очередное давление на российский спорт. Если провести голосование всех стран, то все удивятся результату. Большинство стран будет за участие России на Олимпиаде с флагом и гимном. Олимпийский совет Азии мог быть подвергнут давлению, мы не знаем. Но точно можно сказать, что сейчас переломный момент в мировом спорте.

Западные политики доведут спорт до такого абсурда, что спорт предпочтет коммерческий подход. Все предпочтут быть независимыми от политики. Поэтому возможно, что благодаря нам мировой спортивный порядок очень сильно поменяется», — цитирует Sport24 Журову.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.