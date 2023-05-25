Жулин назвал ошибкой призывы депутатов бойкотировать Олимпийские игры

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал депутатов, которые призывают спортсменов бойкотировать Олимпийские игры.

«Это ошибка. Все равно что спортсмен будет говорить ему: «На самом деле плохо по 450-500 тысяч (рублей) в месяц получать. Как вы, уважаемые депутаты, когда вся страна по 18 получает». Это ведь тоже нехорошо, правда? Или они там небожители все такие? Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны. Они 30 лет для этого пахали, все здоровье положили. Олимпиада — это же вершина всего», — цитирует Жулина РИА «Новости Спорт».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.