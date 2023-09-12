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Сегодня, 17:41

Жуков считает, что российские спортсмены не поедут на Олимпиаду, если придется что-то подписывать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отреагировал на заявление президента страны Владимира Путина.

«Мы всегда исходили от желания спортсменов. Перед каждой Олимпиадой проводили собрание олимпийцев, и они принимали решение. Трудно загадывать, смогут ли в итоге спортсмены поехать, это зависит от того, какими будут окончательные условия. Если придется что-то подписывать, конечно, никто на это не согласится. Если не будет дискриминации в отношении спортсменов, то необходимости в альтернативных Олимпийским играм соревнованиях не будет. Если выставляются неприемлемые политизированные условия, конечно, будет альтернатива. Они могут быть успешными. По-моему, большинство стран выступают против дискриминации в спорте по политическим мотивам», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

Ранее президент Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос участия в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhukov-trudno-zagadyvat-smogut-li-sportsmeny-poekhat-na-oi-2024-esli-pridyotsya-chto-to-podpisyvat-nikto-ne-soglasitsya-283671/
Олимпиада
Александр Жуков
МОК
7
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