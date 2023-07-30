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Сегодня, 15:05

Жуков о допуске россиян на Олимпиаду в Париже: «МОК пытается удержаться между двух стульев»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент ОКР и заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Надо дождаться окончательного решения МОК. Они все никак не определятся, пытаются удержаться между двух стульев. Они должны четко сформулировать условия, тогда уже можно будет сказать приемлемо это или нет. Потому что те условия, которые предварительно озвучивал Томас Бах, абсолютно неприемлемы. Об этом говорил и Олимпийский комитет России. Они не соответствуют хартии МОК, это очевидная дискриминация по отношению к нашим спортсменом. Конечно, на этих условиях никто не поедет», — сказал Жуков «СЭ».

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада
Александр Жуков
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