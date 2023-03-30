Захарова считает рекомендации МОК стремлением исключить Россию из мирового спорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе являются стремлением исключить России из мирового спорта.

«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать странную, диковатую логику, навязываемую Западом, по исключению нас из мирового спорта, попытки оказать давление, как они говорят, «реализовать политику сдерживания» в отношении нашей страны», — приводит слова Захаровой ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.