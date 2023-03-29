World Athletics сохранит отстранение россиян от соревнований после рекомендаций МОК

World Athletics не намерена допускать российских и белорусских спортсменов до турниров под своей эгидой после выхода новых рекомендаций МОК, сообщает ТАСС.

«Позиция World Athletics не изменилась, все было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе. Как вчера заявил МОК, соответствующие международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу в отношении своих видов спорта», — приводит слова представителя пресс-службы федерации ТАСС.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.