Вяльбе: «Если мы поедем на Олимпиаду под нейтральным флагом, то вызовем ненависть болельщиков»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только под своим флагом и гимном.

«Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история.

Мое убеждение, мое личное мнение: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе...

В данной ситуации я ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду», — приводит «Чемпионат» слова Вяльбе.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение МОК нарушением принципов Олимпийской хартии.

Во вторник, 4 апреля, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявила, что обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации.