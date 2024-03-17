Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

17 марта, 17:58

Вяльбе прокомментировала слова Макрона о прекращении огня во время Олимпиады

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ей неинтересны предложения, выдвигаемые президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее французский лидер сообщил, что предложит России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже.

«Мне совершенно не интересно, что он говорит. Я плевать хотела на Макрона и все его предложения», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на летние Игры атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
12
Читайте также
В Кремле отреагировали на возможные санкции МОК за участие в Играх дружбы
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин о предложении Макрона: «Абсолютный цинизм и манипуляция»

Валуев прокомментировал заявление Макрона про Россию
Новости
RSS RSS
Все новости