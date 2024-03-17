Вяльбе прокомментировала слова Макрона о прекращении огня во время Олимпиады

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ей неинтересны предложения, выдвигаемые президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее французский лидер сообщил, что предложит России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже.

«Мне совершенно не интересно, что он говорит. Я плевать хотела на Макрона и все его предложения», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на летние Игры атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.