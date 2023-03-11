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Сегодня, 08:54

Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян

Мария Гусева
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Власти Великобритании написали письмо крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований и Игр 2024 года даже в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

«До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», — говорится в письме.

Глава министерства культуры, СМИ и спорта Люси Фрайзер призвала британских руководителей международных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на организацию в связи с опасениями на счет потенциального смягчения запрета.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

10 марта на внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
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