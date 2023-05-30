Винер заявила, что российские спортсмены не нуждаются в Олимпийских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о потенциальном отстранении России от участия в Олимпийских играх.

«Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать», — приводит слова Винер ТАСС.

В марте этого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе.

Кроме того, российские и белорусские сборные не должны быть представлены в командных видах спорта.