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Авдиенко: «Если будут ограничения насчет флага или гимна, пловцы не поедут на Олимпиаду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), что Россия и Беларусь не получат приглашение на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля.

«Федерация плавания России много раз обсуждала, что если будут какие-то ограничения насчет флага, гимна или чего-то еще, то мы не поедем на Олимпиаду. А если бы нас пригласили так, чтобы мы отказались от страны или, как они говорили, в статусе беженцев, кто так поедет-то? Только ненормальный может это сделать. Поэтому, было ожидаемо. Надежда есть, что выступим на Олимпиаде», — приводит слова Авдиенко Metaratings.ru.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: Metaratings
плавание
Олимпиада
МОК
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