В Великобритании одобрили участие россиян в Олимпиаде в Париже

Главный исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Любой российский или белорусский атлет будет выступать как независимый спортсмен. Мы поддерживаем присутствие независимых спортсменов, мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру, поэтому как национальная олимпийская ассоциация мы поддерживаем данную меру», — приводит слова Энсона РИА «Новости» со ссылкой на Sky Sports.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил Олимпийский комитет России из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.