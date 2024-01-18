В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду россиян

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что получавшие допуск на Олимпиаду в Париже россияне и белорусы должны будут пройти еще одну проверку.

«Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — приводит слова Адамса ТАСС.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.