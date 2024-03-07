В МОК ответили на вопрос о допуске россиян до церемонии открытия Олимпиады-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о допуске российский спортсменов до участия в церемонии открытия Игр 2024 года в Париже.

«Об этом будет объявлено в надлежащее время», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу МОК.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда критериев.

Церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля.

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