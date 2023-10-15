В МОК отвергают призывы полного отстранения россиян

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд выступил с критикой стран, которые призывают к полному отстранению российских спортсменов.

«В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией», — цитирует Маклауда ТАСС.

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