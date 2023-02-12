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В МОК отказались комментировать проведение саммита по теме допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Алина Савинова
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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать предстоящий саммит с участием западных стран, на котором будет обсуждаться вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Мы не комментируем интерпретации отдельных участников встречи, общее содержание которой неизвестно», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы МОК.

10 февраля Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании заявило о намерении провести саммит с участием 30 государств для координации позиции по допуску россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/17029823
Олимпиада
МОК
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