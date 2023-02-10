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В Госдуме усомнились в достоверности слов министра спорта Литвы о выступлении против допуска россиян до Олимпиады-2024

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Дмитрий Свищев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Это сообщил министр спорта Литвы, пока еще никто обращение 35 стран не видел. Пускай он покажет какой-то документ. Литовцы, поляки, прибалты, украинцы известны вбросом непроверенной информации. Решают за эти 35 стран. Еще недавно слышали, что американцы хотят допустить россиян и белорусов. Они хотят бороться с равными себе. Всем известно, что по некоторым дисциплинам — мы являемся лидерами в спорте. Мне кажется, шансы допуска наших спортсменов невелики, но они есть. И здесь очень важна позиция МОК. Если она выдержит, то беспрецедентное давление, это будет победой всего олимпийского движения, что несмотря на давление и угрозы интересы спорта оказались превыше всего», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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