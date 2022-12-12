В ФФР назвали дедлайн для возвращения российских спортсменов на международную арену для отбора к Олимпиаде-2024

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» рассказал о сроках возвращения на международную арену для участия в Олимпийских играх 2024 года.

«Отбор на Олимпиаду в Париже начнется 1 апреля 2023 года. Но чем раньше мы вернемся на международную арену, тем лучше. Рейтинг уходит, практически ушел везде. Раньше мы были наверху, а сейчас... А в феврале будет везде 0 в строке рейтинга. Из ничего в отбор — очень сложно. Если будет пару месяцев для раскачки, будет лучше», — сказал Мамедов «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

12 декабря Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.