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Сегодня, 13:55

Татьяна Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады в Париже

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей не понравился слоган Олимпиады-2024.

25 июля стало известно, что слоганом летних Игр-2024 станет фраза «Игры, открытые для всех».

«Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», — приводит РИА «Новости» слова Тарасовой.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывший главный тренер женской сборной по гандболу Евгений Трефилов назвал слоган Игр-2024 издевательским по отношению к России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220726/tarasova-1805008066.html
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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