Татьяна Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей не понравился слоган Олимпиады-2024.

25 июля стало известно, что слоганом летних Игр-2024 станет фраза «Игры, открытые для всех».

«Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», — приводит РИА «Новости» слова Тарасовой.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывший главный тренер женской сборной по гандболу Евгений Трефилов назвал слоган Игр-2024 издевательским по отношению к России.