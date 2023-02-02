Тарасова назвала достойным заявление МОК о возможном бойкоте Украиной Олимпиады-2024: «Не надо им дать распоясаться!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление МОК о возможном бойкоте Украиной Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Украинцы, видимо, не читали Олимпийскую хартию. Не знают правил. Это заявление МОК выглядит достойно. Оно по правилам, которые знает весь мир, кроме Украины. Не надо им дать распоясаться!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.