Тарасова назвала правильным призыв Баха против бойкота Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против бойкота Олимпиады в Париже-2024.

Глава МОК заявил, что спортивный бойкот в большинстве случаев наносит ущерб и является символическим.

«Томас Бах, как руководитель, абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коалиция из 35 стран готова бойкотировать Олимпиаду в Париже, если к ней будут допущены российские спортсмены.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.