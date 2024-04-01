Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх-2024.

«Не так важно, являются ли слова мэра Парижа безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением о намерениях. Сути это не меняет — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят. Ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтрализованных атлетов, ни МОК, который сделал все возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считаных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Президент ОКР заявил, что, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет (МОК) должен перенести Игры в другое место.

«Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш г-жи Идальго. Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет? Впрочем, градоначальница французской столицы оказала МОК огромную услугу. Теперь, если и возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда есть на кого указать пальцем — на парижскую мэрию, которая «не хотела видеть» и вообще вела себя не в духе Олимпийского перемирия», — написал Поздняков.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.