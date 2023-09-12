Соловейчик назвал долгожданными слова Путина об участии спортсменов в Олимпиаде

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что позиция президента России Владимира Путина в отношении участия российских спортсменов в Олимпийских играх была долгожданной в обстановке полярно разных мнений.

«Слова нашего президента об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными, потому что единого общественного мнения по этому поводу не было. Но это абсолютно нормально, так и должно быть. ФДР изначально взяла курс на помощь дзюдоистам, чтобы они могли успешно подготовиться к Олимпиаде. Руководство Международной федерации дзюдо действовало достаточно мудро и не стало исключать российскую семью дзюдо из своих рядов. Более того, это решение поддержали коллеги из большинства национальных федераций. Таким образом, с самого начала у нас была возможность сконцентрировать все усилия на том, чтобы наши дзюдоисты получили возможность выступать на турнирах по всему миру. Что касается международных федераций других видов спорта, чьи руководящие органы, на мой взгляд, поторопились с необдуманными решениями и пошли даже дальше рекомендаций МОК, вели себя агрессивно по отношению к российским спортивным федерациям, им будет сложнее восстанавливать отношения с нами. И когда международная ситуация изменится, а это обязательно произойдет, отменить санкции и восстановить уровень доверия будет крайне сложно, так как все мосты уже сожжены», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

Ранее президент Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос участия в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.