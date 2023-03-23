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Политолог Наталья Голубкова: «МОК может стать лояльнее к россиянам после визита Си Цзиньпина в Москву»

Отдел спорта «СЭ»
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Российский политолог Наталья Голубкова отреагировала на слова Томаса Баха по поводу возможного допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года.

«Сегодняшнее заявление Томаса Баха о том, что российские спортсмены не должны нести ответственность за политику государства и пропускать Олимпийские игры в Париже 2024 года, совершенно точно является реакцией на состоявшиеся двухдневные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, — заявила Голубкова. — В рамках визита в Москву китайский лидер не единожды публично высказался о том, что тема спорта будет являться одной из главнейших в российско-китайском сотрудничестве ближайших лет. Это означает, что в закрытой части переговоров глав государств спортивному взаимодействию было уделено еще большее внимание».

«МОК совершенно очевидно считал сигнал о том, что его вмешательство в обсуждение мировой политики и наложение санкций на атлетов по политическим основаниям вызывает уже нескрываемое раздражение у сильных держав, — объяснила Голубкова. — Альтернативная МОКу международная спортивная организация — страшный сон Томаса Баха. Значит, на предстоящем обсуждении допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года МОК будет лояльнее».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК
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