Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх
Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве», — сказано в заявлении ЕОК.
27 января 2023 года пресс-служба ЕОК сообщала, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Европейских игр. Позже стало известно, что российским боксерам начали поступать предложения принять участие в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже.
Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.
Источник: ТАСС
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