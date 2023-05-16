Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

16 мая, 19:21

Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве», — сказано в заявлении ЕОК.

27 января 2023 года пресс-служба ЕОК сообщала, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Европейских игр. Позже стало известно, что российским боксерам начали поступать предложения принять участие в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже.

Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
3
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Вице-президент федерации керлинга рассказала о реакции зарубежных спортсменов на россиян во время турнира в Сербии
Журова: «Очевидно, что летнюю Олимпиаду-2024 мы пропустим из-за отсутствия отборочных»
Титов отреагировал на слова президента «Формулы-1» о том, что больше не будет этапа «Гран-при России»
Титов — о возвращении «Формулы-1» в Россию: «Ничего не происходит, в FIA ждут директивы сверху»
Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах
Брылин заявил, что ему неинтересно смотреть ЧМ-2023 без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова: «Очевидно, что летнюю Олимпиаду-2024 мы пропустим из-за отсутствия отборочных»

Трефилов высказался о возможном участии России на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости