Представители российской дипмиссии не получат пропуск на Олимпийские игры в Париже

Дипломатам российского посольства в Париже не обещают выдачу пропусков для передвижения по центру города во время Олимпийских игр 2024 года.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация прежняя — никаких пропусков нам не обещают. Более того, все слышали сделанное мэром Парижа Анн Идальго в Киеве заявление о нежелательности приезда российских спортсменов на Олимпиаду», — цитирует РИА «Новости Спорт» представителя российской дипмиссии.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в городе.

Олимпиада 2024 года пройдет с 26 июля по 11 августа.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.