Роднина прокомментировала идею проведения Игр БРИКС-2024 в России

Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала идею проведения Игр БРИКС-2024 в России.

«Для наших спортсменов такие соревнования должны быть интересны. Все-таки они засиделись. Часть ребят в 2024 году не смогут выступить на Олимпийских играх. Это, конечно, обидно, но должен быть другой стимул. Одни международные федерации нас сейчас допускают, другие с опаской смотрят на это. Все зависит от президиума организации. В федерации бокса, где руководитель наш гражданин, не стесняясь, допускают, при этом не ущемляя права других спортсменов и стран. Но одно другому не мешает. У нас достаточно спортсменов, которые могут выступать и на Олимпийских играх, и на Играх БРИКС. Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать», — приводит слова Родниной Metaratings.ru.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин на совещании главы государства Владимира Путина с правительством предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.