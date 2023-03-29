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Роднина: «Бах хочет, чтобы Россия преклонила перед МОК колено. Не знаю, будет ли так»

Алина Савинова
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Депутат Государственной Думы Ирина Роднина рассказала, что думает об условиях допуска российских спортсменов к международным турнирам, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).

«Надо спрашивать не меня, а спортсменов: готовы ли они согласиться с требованиями МОК поехать на Олимпиаду в таком статусе? Про нейтральный статус изначально шла речь, но почему он нейтральный, МОК так и не сказал. Некоторое их требования вообще абсурдные. Видимо Томасу Баху интереснее разъединять спортсменов, клеймить их и навязывать свои хотелки, нежели следовать принципам олимпизма. Бах хочет, чтобы Россия преклонила перед МОК колено и побежала участвовать в Олимпиаде. Не знаю, будет ли так», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-bah-hochet-chtoby-rossiya-preklonila-pered-mok-koleno/
Ирина Роднина
МОК
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