Роднина: «Бах хочет, чтобы Россия преклонила перед МОК колено. Не знаю, будет ли так»

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина рассказала, что думает об условиях допуска российских спортсменов к международным турнирам, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).

«Надо спрашивать не меня, а спортсменов: готовы ли они согласиться с требованиями МОК поехать на Олимпиаду в таком статусе? Про нейтральный статус изначально шла речь, но почему он нейтральный, МОК так и не сказал. Некоторое их требования вообще абсурдные. Видимо Томасу Баху интереснее разъединять спортсменов, клеймить их и навязывать свои хотелки, нежели следовать принципам олимпизма. Бах хочет, чтобы Россия преклонила перед МОК колено и побежала участвовать в Олимпиаде. Не знаю, будет ли так», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.