Роднина о возможном запрете россиянам участвовать в командных видах спорта на ОИ-2024: «Должно быть иное решение»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию, что сборной России на Олимпиаде-2024 могут запретить участие в командных видах спорта. Об этом сообщало издание Daily Mail.

По сведениям источника, такое решение может стать одним из критериев допуска российских спортсменов на Игры в Париже.

«Я не эксперт в командных видах спорта. Но тут должно быть иное решение. МОК поторопился с решением не допускать спортсменов из Белоруссии и России. Значит, они должны находить решения вернуть нас во все виды спорта. Каждая федерация олимпийского вида спорта будет отдельно прорабатывать вопросы с МОК», — сказала Роднина «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.