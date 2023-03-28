Родионенко: «То, что предложил Бах — невозможно! На такое соглашаться не нужно»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на позицию МОК по допуску россиян на международные турниры.

«То, что предложил Бах — невозможно. Это невозможно! Как они это себе представляют? Абсурд! Ни одна спортивная федерация не согласится участвовать в Олимпиаде с такими условиями. Они предлагают спортсменам участвовать как изгоям. На такое соглашаться не нужно. Чуть позже будет официальный ответ от ОКР, давайте дождемся ответа», — приводит Sport24 слова Родионенко.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.