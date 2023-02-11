Резцова считает, что 35 стран выступили против участия России в Олимпиаде под влиянием американцев

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о возможном бойкоте Олимпиады-2024.

10 февраля Шюгждинене сообщила, что 35 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Японию будут требовать недопуска России до участия в Летних Олимпийских играх в Париже.

«Думаю, из-за таких заявлений нас могут оставить без Олимпиады. Все к этому идет. Но я уверена, что эти страны делают такие заявления не по своей воле. Их уже настроили против нас те же американцы. Наши спортсмены к этому уже готовы. Не верю, что все эти страны бойкотируют Олимпиаду», — сказала Резцова «СЭ».

9 февраля в МОК заявили, что российские спортсмены смогут принять участие в ближайшей Олимпиаде только в нейтральном статусе.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.