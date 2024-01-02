Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 19:26

Рэпер Snoop Dogg будет работать на Олимпиаде в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Snoop Dogg
Snoop Dogg.
Фото Global Look Press

Американский рэпер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg) будет работать на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, сообщает Variety.

Snoop Dogg будет вести регулярные репортажи для программы Primetime Olympics на телеканале NBC.

«Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми.. Это праздник мастерства, самоотверженности и стремления к величию. У нас будут потрясающие соревнования, и, конечно же, я привнесу в этот микс стиль снупа. Это будут самые грандиозные Олимпийские игры в истории, так что следите за обновлениями и следите за новостями», — приводит Variety слова рэпера.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
0
Читайте также
Главные спортивные события 2024 года
Список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В НОК Украины отказались от денег из фонда МОК из-за частичного допуска россиян

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости