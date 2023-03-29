Третьяк считает, что в новых рекомендациях МОК нет ничего хорошего для российских спортсменов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал рекомендации МОК о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«У меня нет слов, какая-то надежда была, но, по-моему, они ее не дали. Сделано так, чтобы все отказались [от участия в соревнованиях], МОК ничего хорошего не сказал. Считаю ли это дискриминацией? Конечно. Как можно делать так, что одним разрешают выступать, а другим — нет. Считаю, это неправильно», — цитирует Третьяка ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.