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Поздняков: «Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр»

Виталий Косик
Корреспондент
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Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ситуация с допуском российских спортсменов на международные соревнования похожа на кукольный театр, где за ниточки дергают политические деятели.

«Большинство замечают, что происходит в международном спорте. Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают политические деятели. Намерения мы четко понимаем — это фарс, где права наших спортсменов нарушаются. Мы проводим значительное количество времени с нашими коллегами из Азии и других стран», — приводит слова Позднякова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
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