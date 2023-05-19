Поздняков: «Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ситуация с допуском российских спортсменов на международные соревнования похожа на кукольный театр, где за ниточки дергают политические деятели.

«Большинство замечают, что происходит в международном спорте. Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают политические деятели. Намерения мы четко понимаем — это фарс, где права наших спортсменов нарушаются. Мы проводим значительное количество времени с нашими коллегами из Азии и других стран», — приводит слова Позднякова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.