Поздняков: «МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации МОК в отношении допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

«Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты.

Ну а рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — «отложить до подходящего момента», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он заявил, что олимпизм делают управляемым инструментом, нацеленным на нейтрализацию россиян и организаций в спорте.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в МОК процветает монополия избранных наций.