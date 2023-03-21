Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:24

Попов считает, что россияне должны вернуться на мировую арену только с гимном и флагом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпийский флаг.
Фото Global Look Press

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил, что российские спортсмены должны стоять на своем и вернуться на международные соревнования только с гимном и флагом страны.

«Международный олимпийский комитет постоянно что-то рекомендует, но они ведь дают свои рекомендации всем остальным, а не нам. Мы должны четко выработать свою позицию, которой будем придерживаться и от которой мы не отступимся. Я считаю, что мы должны стоять на своем: только флаг, только гимн и только сборная России. Я надеюсь, что здравомыслие восторжествует, ведь в спорте есть взаимоуважение и поддержка», — приводит слова Попова ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Источник: https://tass.ru/sport/17325177
МОК
1
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В ФФР назвал болтовней сообщение о требовании FIS осудить СВО
Губерниев об условиях FIS для допуска россиян к соревнованиям: «Хотели бы допустить — допустили»
Журова назвала провокацией требование FIS по допуску Россиян на международные соревнования
В РФС рассказали о переговорах с УЕФА и ФИФА по возвращению российского футбола на международную арену
Федерация фехтования Украины будет бойкотировать турниры с участием россиян
Финляндия отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские волонтеры смогут работать на Олимпиаде-2024 в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости