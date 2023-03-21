Попов считает, что россияне должны вернуться на мировую арену только с гимном и флагом

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил, что российские спортсмены должны стоять на своем и вернуться на международные соревнования только с гимном и флагом страны.

«Международный олимпийский комитет постоянно что-то рекомендует, но они ведь дают свои рекомендации всем остальным, а не нам. Мы должны четко выработать свою позицию, которой будем придерживаться и от которой мы не отступимся. Я считаю, что мы должны стоять на своем: только флаг, только гимн и только сборная России. Я надеюсь, что здравомыслие восторжествует, ведь в спорте есть взаимоуважение и поддержка», — приводит слова Попова ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.