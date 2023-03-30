Польша будет шантажировать МОК из-за возможного допуска россиян к Олимпиаде

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что страна будет шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них спортсменов из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

Бортничук заявил, что вопрос бойкота должен быть актуален в контексте контактов Польши с МОК, «потому что МОК этого боится».

Ранее глава оргкомитета Европейских игр Марцин Новак заявил, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в турнире в 2023 году в Польше.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.