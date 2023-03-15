Политолог Наталья Голубкова: «Без россиян олимпийские кольца стремительно дешевеют»

Российский политолог Наталья Голубкова прокомментировала обращение официального Лондона к спонсорам МОК с просьбой повлиять на недопуск россиян даже в нейтральном статусе.

«Действия наших геополитических оппонентов свидетельствуют о том, что пребывание российских спортсменов на международных турнирах, даже в нейтральном статусе, дает России большую прибавку в страновом рейтинге, а россиянам — возможность почувствовать всплеск гордости и воодушевления из-за побед своих соотечественников, — сказала Голубкова. — Если даже нейтральный статус так сильно возмущает наших противников, значит, за него стоит побороться, отсекая условия по отречению атлетов от своей страны и ее политики».

Голубкова также объяснила, почему Лондон обратился именно к спонсорам: «Олимпийские кольца — один из самых дорогих торговых знаков в истории. МОК получает значительные суммы от спонсорских контрактов. Одна из причин того, что пока еще МОК ищет возможность вернуть россиян, — это страх потерять спонсоров, которые ориентируются на рейтинги и просмотры соревнований. Без россиян аудитория многих видов спорта стремительно и ощутимо сокращается, олимпийские кольца дешевеют. Спонсорские контракты с МОК в таких условиях будут либо сильно скромнее, либо в целом будут свернуты многими бизнес-гигантами. Отсюда стремление Запада повлиять именно на них в вопросе недопуска россиян на Игры 2024 года. Кроме того, сам факт обращения Лондона вне зависимости от итогового решения спонсоров призван показать МОК непримиримость западных стран в этом вопросе».