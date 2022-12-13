Пирог считает, что преждевременно делать выводы после заявления Олимпийского комитета США о россиянах

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Делать какие-то серьезные выводы из подобных заявлений, разумеется, преждевременно. Мы знаем, что совсем недавно МОК продлил санкции против России и Белоруссии. Вместе с этим все прекрасно понимают, что без такой спортивной державы, как Россия, Олимпийские игры будут неполноценными соревнованиями сильнейших атлетов. Некоторые олимпийские турниры без россиян и вовсе утратят свою привлекательность и зрелищность. Прежде всего речь идет о художественной и спортивной видах гимнастики, синхронном плавании, спортивной борьбе, теннисе», — сказал Пирог «СЭ».

Также Пирог считает, что у олимпийского движения еще остается шанс вернуться к своим истинным ценностям.

«Для этого необходимо встать на путь спорта вне политики и отказаться от практики дискриминации спортсменов по национальному признаку. Как видим, в международном спортивном сообществе все чаще начинают звучать призывы о недопустимости политизации спорта. Это вселяет оптимизм. Но с нашей стороны это не повод останавливаться, необходимо продолжать бороться за права спортсменов и сделать все возможное, чтобы они выступали на международных стартах под флагом России и с государственным гимном», — добавил Пирог.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.