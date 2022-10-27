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Пирог назвал дикой несправедливостью недопуск российских волейболистов до квалификации Олимпиады-2024

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

«Больше всего от этого решения потеряет весь волейбольный мир, истинные поклонники этого вида спорта и те болельщики, которые ждут олимпийский турнир в Париже. Россия — это безусловный лидер в волейболе. Никто чаще отечественных волейболистов не играл в финалах Олимпийских игр и не становился их победителем. Наша страна внесла ощутимый вклад в развитие мирового волейбола. Имена тренеров Николая Карполя, Вячеслава Платонова, Владимира Алекно и многих других специалистов вписаны золотыми буквами в летопись Олимпийских игр. Чувствуется дикая несправедливость в отстранении России, которая так много дала мировому волейболу», — сказал Пирог «СЭ».

Также депутат назвал недопуск российских спортсменов в целях безопасности мнимым фальшем.

Еще раз повторюсь, формулировки МОК и оказавшихся под его давлением международных спортивных федераций, что нашу страну не допускают по соображениям мнимой безопасности, — это не более чем фальшь. Наши спортсмены никому не угрожают. Более того, даже не рассматривался вопрос о проведении россиянами домашних матчей на нейтральной территории. Решения принимаются в одностороннем порядке. И те, кто их принимает, совершают настоящий произвол», — добавил Пирог «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Олимпиада
Сборная России по волейболу
Дмитрий Пирог
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