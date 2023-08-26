Парижские студенты обратились в суд из-за угрозы выселения во время Олимпиады-2024

Студенты, проживающие в общежитиях в Парижском регионе, обратились в суд из-за угрозы их выселения из общежитий во время проведения Олимпиады 2024 года для размещения персонала.

«В Парижском регионе 3 тысячи студенческих квартир Crous могут быть затребованы для размещения людей, которые будут работать на Олимпийских играх 2024 года. Эту ситуацию осуждает студенческий профсоюз Solidaires, который на прошлой неделе обратился в административный суд Парижа для рассмотрения дела в срочном порядке. В пятницу суд рассмотрел первое обращение», — передает телеканал BFMTV.

Отмечается, что решение суда ожидается на следующей неделе.

Адвокат Марион Ожье, представляющий интересы студентов, заявил, что в соответствии с законодательством компания Crous может заключить договор с организаторами Олимпийских игр на сдачу жилья в аренду, если оно будет свободно с 1 июля 2024 года.

Ранее студенты пожаловались, что им в обязательном порядке предписано покинуть жилье до 30 июня 2024 года. В общей сложности данная мера может коснуться 12 общежитий в столице Парижа.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего будет разыграно 329 медалей в 39 видах спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решение по участию российских спортсменов в Играх.