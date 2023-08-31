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Овечкин — об отстранении России: «Нас просто убрали в сторону, хотя говорят, что спорт вне политики»

Овечкин высказался о влиянии политики на отстранение России
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

37-летний хоккеист стал гостем в шоу «Команда» на KION, которое ведет олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Нас просто убрали в сторону и не дают. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот. Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх», — сказал Овечкин.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/2024.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Александр Овечкин
Хоккей
Олимпиада
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