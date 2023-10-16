Оргкомитет Олимпиады-2024 пообещал решить проблемы с водой в Сене

Глава организационного комитета «Париж-2024» Тони Эстанге пообещал, что проблемы с качеством воды в парижской реке Сена будут решены.

«Пока еще не все готово, но власти заверили нас, что в следующем году соревнования состоятся, спортсмены будут выступать в безопасной среде», — приводит слова Эстанге ТАСС.

В августе этого года Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила проведение Кубка мира по плаванию на открытой воде, который должен был пройти в Париже. Это произошло из-за высокого уровня загрязнения воды.