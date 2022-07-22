Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:59

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже столкнулись с нехваткой средств из-за инфляции

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже 2024 года столкнулись с проблемой нехватки финансовых средств в связи с возросшей инфляцией во стране, сообщает агентство AFP.

По сведениям источника, компания, отвечающая за строительство олимпийских объектов и инфраструктуры, увеличила бюджет до 4 млрд евро, из которых 1,55 млрд евро поступает из государственных средств. Из-за инфляции компании необходиы дополнительные средства из бюджета. Также организаторам Игр необходимо найти около 20 тысяч человек для обеспечения порядка.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада-2024 пройдет во&nbsp;Франции. Эммануэль, у нас проблемы. Организации Олимпиады в Париже грозит катастрофа
Олимпиада
1
1
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация плавания опубликовала правила отбора на Олимпиаду в Париже
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости