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Сегодня, 17:15

Олимпийский комитет России назвал решение МОК контрпродуктивным и политическим

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением после решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российскую организацию до дальнейшего уведомления.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.
На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений.
ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ОКР.

В четверг, 12 октября МОК объявил о временном отстранении ОКР. Причиной решения стало то, что Олимпийский комитет России включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября.

В связи с временным отстранением ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

В МОК добавили, что оставляют за собой право принять решение по допуску спортсменов из России до участия в Олимпиаде-2024 в Париже и отметили, что это решение будет принято ближе к началу Игр.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Станислав Поздняков. «Не вижу ни одного российского олимпийца в Париже». Как понимать высказывание главы ОКР?

Источник: Telegram-канал ОКР
Олимпиада
МОК
ОКР
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