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Сегодня, 21:35

Олимпийские кольца в Париже облили искусственной кровью в знак протеста

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпиада-2024.
Фото Global Look Press

Экоактивисты из организации Youth for Climate («Молодежь за климат») облили искусственной кровью олимпийские кольца, установленные в центре Парижа.

Инцидент произошел в ночь на четверг около ратуши Отель-де-Виль, где располагаются муниципальные органы власти столицы Франции. Эта акция было проведена в знак протеста против проведения Олимпийских игр-2024.

«Через год, в этот день, начнутся Олимпийские игры, которые строятся за счет человеческих жертв, носят экоцидный и антисоциальный характер. Действительно ли это тот спорт, который мы хотим? Олимпиада разрушает, давайте перейдем в наступление!» — написали экоактивисты в своем Twitter-аккаунте.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: Youth for Climate
Олимпиада
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