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Новиков выступил против идеи бойкота Россией международных соревнований

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков выступил против идеи бойкота Россией международных соревнований.

«Понятно, что интересы страны выше всего. Но интересы спортсменов также совпадают с ними. Даже если при победе нашего спортсмена поднимется не наш, а олимпийский флаг, то флаги остальных стран будут на втором-третьем местах. А не будет нашего — они поднимутся на первое. Чего мы выступаем? Надо ехать и сражаться, завоевывать золотые медали. Некоторые все кричат, что им без России плохо, что они деньги теряют. Это все от лукавого. Все только потирают руки от того, что мы не участвуем. Это элементарная детская провокация! Для меня поступок — это войти в клетку, а не выйти из нее», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

16 июня «Весь спорт» сообщил, что МОК определил принципы допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Отмечалось, что в основу легли условия формирования команды беженцев.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-chego-my-vy-stupaem-nado-ehat-i-srazhat-sya-zavoevy-vat-zoloty-e-medali/
Олимпиада
Юрий Новиков
МОК
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