НОК Белоруссии не согласен с рекомендациями МОК о допуске россиян и белорусов на международные соревнования

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии выразил несогласие с рекомендациями МОК о допуске белорусских и российских спортсменов на международные соревнования.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь принял к сведению заявление исполкома МОК от 28 марта текущего года и рассматривает его как попытку исправить дискриминационное решение прошлого года, — цитирует ТАСС заявление организации. — При этом отмечаем стремление руководства МОК найти выход из сложившейся ситуации. Вместе с тем мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.